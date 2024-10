Janne Puhakka è stato insieme al suo compagno per molti anni, erano considerati una coppia da sogno in Finlandia. Instagram/jannepuhakka

L'ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio Janne Puhakka aveva fatto coming out al termine della sua carriera. Per anni aveva vissuto col suo compagno, il quale gli avrebbe sparato.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex giocatore di hockey su ghiaccio finlandese Janne Puhakka è stato presumibilmente ucciso a Espoo, in Finlandia, dal suo ex compagno di 66 anni, un veterinario norvegese.

La polizia ha confermato l'arresto del sospettato sulla scena del crimine, il quale avrebbe addotto come movente la fine della loro relazione, confessando il reato.

Puhakka, che nel 2019 era stato il primo giocatore finlandese professionista di hockey ad aver fatto coming out, era stato segnalato come scomparso da un amico preoccupato da alcuni giorni. Mostra di più

L'ex giocatore finlandese di hockey su ghiaccio Janne Puhakka è stato apparentemente vittima di un delitto passionale.

Secondo i media finlandesi, il 29enne sarebbe stato ucciso domenica sera dal suo ex compagno, un veterinario norvegese di 66 anni.

In un primo momento la polizia ha confermato il crimine avvenuto in un appartamento della città di Espoo, ma senza fornire i nomi della vittima e del sospettato. In seguito è stato confermato che il presunto colpevole è stato arrestato sulla scena del crimine, senza opporre resistenza e ora è indagato per omicidio. Il sospetto avrebbe confessato di aver sparato alla vittima.

La fine della relazione come movente del crimine

Secondo le prime indagini, il movente del crimine potrebbe essere la fine della relazione tra i due. Il sospettato si trova ora in custodia. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe probabilmente agito deliberatamente e in modo particolarmente brutale e crudele, si legge in un comunicato.

I servizi di emergenza sono stati chiamati da un amico della coppia, preoccupato perché non riusciva a raggiungere Puhakka. Le indagini sull'esatta dinamica degli eventi sono tutt'ora in corso.

Puhakka è stato il primo giocatore di hockey su ghiaccio finlandese a parlare apertamente della sua omosessualità. L'ex attaccante aveva fatto coming out nel 2019, pochi mesi dopo il termine della sua carriera.