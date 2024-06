Lias Andersson Reuters

Il Bienne ha messo sotto contratto per due stagioni l'attaccante Lias Andersson.

La carriera del 25enne svedese in Nordamerica non è mai propriamente decollata e l'ulitma annata l'ha passata in AHL (45 punti in 53 partite con i Laval Rocket). Con la sua Nazionale ha conquistato l’oro iridato nel 2018 nella finale contro la Svizzera.

