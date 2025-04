Moser KEY

I Tampa Bay Lightning di Moser non hanno più diritto all'errore.

Swisstxt

Già sotto 2-1 nella «Battaglia della Florida», i Bolts sono stati sconfitti in trasferta dai Panthers per 4-2.

Decisivo un blackout di 11 secondi nel terzo periodo da parte dei campioni 2020 e 2021, che ha permesso ai Cats di girare il punteggio e avvicinarsi al secondo turno dei playoff NHL.

Secondo turno a un passo pure per i Dallas Stars di Bichsel, capaci di superare nettamente Colorado in gara-5 per 6-2. L'elvetico è stato utilizzato poco (11' di ghiaccio) e si è fatto notare per una bagarre a fine gara.