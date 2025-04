Andres Ambuehl potrebbe giocare il suo 20esimo Mondiale. Superlativo. KEYSTONE

L'indistruttibile Andres Ambühl potrebbe giocare la sua 339ª e 340ª partita internazionale a Riga giovedì e venerdì. Il 1° maggio sarà di scena a Kloten, per la sua ultima partita con la maglia della Nazionale.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Andres Ambühl ha chiuso la sua carriera in National League con 1'322 partite, quasi tutte giocate con il Davos.

Patrick Fischer ha convocato il 41enne per le preparazioni del Mondiale in Danimarca, sottolineando la sua importanza per tutto l’hockey svizzero.

Se supererà i test di avvicinamento, il numero 10 più longevo della storia ritoccherà il record, già suo, di 141 match giocati ai Mondiali.

Il 1° maggio giocherà sul ghiaccio di Kloten, dove invita tutti gli appassionati a salutarlo per la sua ultima gara con la maglia della nazionale in patria. Mostra di più

L'allenatore della nazionale Patrick Fischer ha chiamato nove nuovi giocatori da visionare per le gare di preparazione in Lettonia. Il campionato del mondo, per gli svizzeri, inizierà il 9 maggio in Danimarca, contro la Repubblica Ceca.

Neue Woche, neues Roster! So gehen wir in die dritte Woche der WM-Vorbereitung. 🔥



Nouvelle semaine, nouveau roster ! Nous entamons ainsi la troisième semaine de préparation aux Mondiaux. 👀



Nuova settimana, nuova rosa! 💪🏼#SIHF pic.twitter.com/hpay8liLlk — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) April 21, 2025

Tra loro c'è Andres Ambühl, che con la Nazionale potrebbe partecipare al suo 20° Mondiale. Non ci sono errori. È proprio così.

A 41 anni ha già detto addio al Davos, ma l'instancabile grigionese vorrebbe prolungare la sua carriera di qualche altra settimana.

«Se mi chiamano, voglio assolutamente partecipare», ha detto subito dopo l'eliminazione nella semifinale dei playoff dei gialloblù. Mai nessun altro giocatore al mondo ha fatto tanto.

Patrick Fischer vuole dargli la possibilità di inserirsi nella formazione e, viste le sue prestazioni ancora superlative nei playoff, rimane il leader naturale della squadra.

Il nativo di Davos detiene già il record mondiale di presenze in Coppa del Mondo (141) e di partite internazionali giocate con la Svizzera (338).

Il 1° maggio a Kloten

Intanto, l'inesauribile numero 10 invita tutti gli appassionati di hockey a vederlo per l'ultima volta sul ghiaccio svizzero con la maglia della Nazionale.

Il 1° maggio la Svizzera giocherà a Kloten contro la Svezia, prima di partire per la Danimarca. Forse partirà anche il mitico Andres. Forse.

Sia come sia, già ora: Grazie Bühli.