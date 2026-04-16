Linus Omark Ti-Press

Linus Omark ha annunciato ufficialmente il ritiro nel post partita della sfida che ha sancito l’eliminazione del suo Lulea dai playoff.

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L’attaccante ha preso questa decisione al termine di una stagione in cui ha vestito ben tre maglie: dopo aver iniziato senza una squadra è stato ingaggiato dal Lugano (mettendo a segno 11 punti in 15 partite) prima di tornare in Svezia e giocare una partita con la sua squadra in cui è cresciuto, l’Övertornea, e poi terminare con il Lulea.

Il 39enne ha giocato anche per Edmonton Oilers, Zugo e Ginevra, mentre con la Nazionale ha vinto un oro mondiale.