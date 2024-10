Il lettone l'ha chiusa così freshfocus

Grazie al successo per 2-1 ai rigori sugli Sheffield Steelers, lo Zurigo si è qualificato per gli ottavi di finale della Champions Hockey League.

Swisstxt

Alla Swiss Life Arena i Lions sono passati in vantaggio con Balcers nel primo tempo, ma non sono più riusciti a trovare la via del gol e si sono fatti riprendere nel periodo centrale. Negli shooutout, andati a oltranza, è stato poi lo stesso lettone, a segno due volte, a decidere il confronto. Il Friborgo dal canto suo non ha avuto problemi con gli Eisbäeren di Berlino, sconfitti con un perentorio 9-3 grazie anche alla tripletta di Dorthe.

Swisstxt