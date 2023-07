Patrik Nemeth Imago

Patrik Nemeth rinforzerà il Berna per le prossime due stagioni.

Formatosi all'AIK Stoccolma, il 31enne svedese ha passato gli ultimi 10 anni in NHL, dove ha totalizzato 72 punti (10 reti) in oltre 500 partite con le maglie di Dallas, Colorado, Detroit, New York Rangers e Arizona.

Swisstxt