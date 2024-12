Jesper Froeden festeggia una rete. KEYSTONE

Gli ZSC Lions hanno annunciato l'avvenuto rinnovo contrattuale con gli attaccanti Jesper Froeden e Juho Lammikko.

Swisstxt

Lo svedese, autore in stagione di 18 punti in 22 partite, resterà a Zurigo fino al termine del campionato 2026-27, mentre il finlandese (17 punti in 26 incontri), alla sua terza annata lungo la Limmat, rimarrà fino al 2028.

