Serata di gioia per giocatori e tifosi di casa KEYSTONE

Sotto 3-0 nel quarto di finale con il Davos e ormai a un passo dall’eliminazione, i Tori si sono imposti 4-2 in gara-4 davanti ai propri tifosi, annullando così il primo match ball dei grigionesi.

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Decisiva, per il successo degli uomini di Groulx, è stata una partenza a razzo, che li ha visti aprire le marcature dopo appena 33" di gioco con Wingerli e andare poi sul 3-0 in poco più di 13’ grazie a Tatar e Hofmann.

Il quarto di finale tra Friborgo e Rapperswil è invece diventato una serie best-of-3. Il Gottéron ha riportato tutto in parità vincendo 6-2 gara-4.