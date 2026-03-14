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Hockey Lo Zugo si assicura i playoff

Swisstxt

14.3.2026 - 22:30

Lindemann
Lindemann
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Forte del 5-2 casalingo dell'andata, lo Zugo ha staccato il biglietto per i playoff nonostante la sconfitta in casa del Rapperswil al ritorno.

SwissTXT

14.03.2026, 22:30

14.03.2026, 22:31

Ai Lakers non è infatti bastato il successo per 2-1 davanti al proprio pubblico. I sangallesi possono comunque ancora sperare di accedere ai giochi per il titolo in quanto nel secondo round sfideranno il Berna per l'ultimo degli otto posti. Gli Orsi sono riusciti a ribaltare il Bienne, vittorioso in casa per 4-3 ma nettamente sconfitto per 4-0 alla PostFinance Arena. Da sottolineare la doppietta di Marco Mueller.

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