Forte del 5-2 casalingo dell'andata, lo Zugo ha staccato il biglietto per i playoff nonostante la sconfitta in casa del Rapperswil al ritorno.
Ai Lakers non è infatti bastato il successo per 2-1 davanti al proprio pubblico. I sangallesi possono comunque ancora sperare di accedere ai giochi per il titolo in quanto nel secondo round sfideranno il Berna per l'ultimo degli otto posti. Gli Orsi sono riusciti a ribaltare il Bienne, vittorioso in casa per 4-3 ma nettamente sconfitto per 4-0 alla PostFinance Arena. Da sottolineare la doppietta di Marco Mueller.