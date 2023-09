ZSC KEY

Lo Zurigo è la nuova capolista di National League.

Gli ZSC Lions si sono imposti per 3-1 a Losanna conquistando il 6o successo in 7 partite, il 5o consecutivo, e si sono issati in testa alla classifica scavalcando il Friborgo. Nel periodo centrale gli ospiti sono passati in doppio vantaggio con i gol di Grant in shorthand e di C.Baltisberger, ma i vodesi hanno dimezzato dopo 37» con Pilut. Nel finale il gol di Froedén ha però chiuso la sfida.

Swisstxt