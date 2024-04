Zurigo KEY

E' bastato il primo dei quattro match point allo Zurigo per accedere alla finale di National League.

Swisstxt

I Lions non hanno lasciato scampo allo Zugo, sconfitto pure in gara-4 per 2-0. Sorretta nuovamente da un Hrubec intrattabile, la formazione di Crawford ha fatto la differenza nel secondo periodo con le reti di Grant e Malgin. Dal canto suo il Losanna è ad un passo dall'ultimo atto: dopo il break conquistato alla BCF Arena, i vodesi si sono imposti 3-1 tra le mura amiche e sono ad un solo successo dall'estromettere il Friborgo dalla corsa al titolo. Decisiva la rete di Bozon al 47'.

Swisstxt