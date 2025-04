Avanti i Lions KEY

Lo Zurigo è la prima finalista della National League e giocherà per difendere il titolo dello scorso anno.

Swisstxt

I Lions hanno espugnato per la prima volta Davos per 6-2 in gara-6, chiudendo la serie sul 4-2 e l'era Ambuehl (in gol). Lo ZSC dovrà però attendere per conoscere la sua avversaria.

Dopo aver accrociato sul 2-3, il Losanna ha trovato le forze per infilare un secondo successo di fila vincendo a Friborgo per 2-1. L'equilibrio si spezzerà solo nella bella della Vaudoise Arena.

L’Ajoie ha invece ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva nello spareggio contro il Visp, salvandosi.