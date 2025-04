Zurighesi in festa. Keystone

I Lions si laureano campioni svizzeri per la seconda volta di fila, battendo il Losanna in gara-5 e aggiungendo l'undicesimo titolo alla loro bacheca.

Lo Zurigo è di nuovo campione svizzero: ha conquistato il titolo nazionale per il secondo anno consecutivo e l'undicesima volta nella sua storia. A differenza della scorsa stagione, in cui aveva avuto bisogno di sette partite per imporsi, questa volta i Lions hanno chiuso la serie in cinque gare, battendo ancora una volta il Losanna.

In gara-5, giocata in casa degli avversari, la squadra zurighese ha vinto 3-2, grazie a una prestazione decisiva nel terzo periodo. Guidati da Marco Bayer - subentrato a Marc Crawford alla fine di dicembre - i Lions festeggiano l'ottavo successo nell'era dei Playoff, diventando così la seconda squadra più titolata, staccando il Lugano.

Per Losanna, invece, è il secondo boccone amaro di fila, reso ancora più pesante dalla leadership nella Regular Season.

Il match si è acceso subito: dopo appena due minuti e mezzo, Sigrist ha portato in vantaggio lo ZSC. Il Losanna, però, non si è fatto intimidire e ha ribaltato la situazione nel primo periodo con le reti di Suomela, miglior marcatore della squadra, e di Auriélien Marti.

Nel secondo terzo è stato Christian Marti a riportare la parità con il suo primo gol stagionale. La rete decisiva è arrivata nel terzo tempo: Frödén ha sfruttato una mischia davanti alla porta per segnare il gol che ha consegnato allo Zurigo il suo secondo trofeo stagionale, dopo la Champions Hockey League.