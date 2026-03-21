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Playoff, playout Lo Zurigo vince a fatica gara-1 contro il Lugano - L'Ambrì parte bene battendo l'Ajoie

bfi

21.3.2026

Willy Riedi (sinistra) lotta con il bianconero Carl Dahlstroem 
Willy Riedi (sinistra) lotta con il bianconero Carl Dahlstroem 
KEYSTONE

Gli ZSC Lions vincono per 3-0 nella prima partita della serie dei quarti di finale contro il Lugano. I ticinesi si dimostrano però un avversario assolutamente alla pari. L'Ambrì vince gara-1 dei playout.

Igor Sertori

21.03.2026, 22:39

21.03.2026, 22:45

Sono passati otto anni dalla serie finale tra Lugano e ZSC. GLi zurighesi nel frattempo hanno vinto 3 campionati.

Sotto la guida dell’allenatore svedese Tomas Mitell, i ticinesi sono ora diventati un avversario scomodo, come hanno potuto constatare anche i campioni in carica sabato sera.

In alcuni momenti hanno dovuto addirittura subire il dominio avversario; solo dopo il 2-0 di Derek Grant, a ben dieci minuti dalla fine, i campioni in carica hanno potuto tirare un po' il fiato. Il terzo gol è stato segnato da Jesper Fröden a porta vuota.

Nonostante il gol iniziale di Denis Malgin, la partita è stata tutt'latro che in discesa per i padroni di casa. Lo ZSC deve ringraziare il forte portiere Simon Hrubec per non aver avuto una falsa partenza nei playoff. Il ceco ha parato 24 tiri e ha avuto anche la fortuna necessaria su un rigore quando Luca Fazzini ha colpito ha stampato il il disco sul palo, verso la fine del secondo tempo.

La serie è così lanciata. I favoriti sono avvertiti, il Lugano c'è.

L'Ambrì vince gara-1 dei playout

Tornato a disputare i playout a otto anni di distanza, l’Ambrì ha iniziato con il piede giusto la serie contro l’Ajoie, imponendosi per 5-3 alla Gottardo Arena in gara-1.

Pur non incantando, i biancoblù hanno dimostrato di avere gli argomenti necessari per venire a capo dei giurassiani soprattutto a 5 contro 5, ma dovranno eliminare le amnesie difensive ed essere più disciplinati per evitare il powerplay dei giurassiani.Sotto 2-1 al 40', i ticinesi hanno reagito nel terzo tempo, facendo però la differenza solo nel finale con Zwerger, autore del 4-3 al 53'41».

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