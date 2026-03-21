Willy Riedi (sinistra) lotta con il bianconero Carl Dahlstroem KEYSTONE

Gli ZSC Lions vincono per 3-0 nella prima partita della serie dei quarti di finale contro il Lugano. I ticinesi si dimostrano però un avversario assolutamente alla pari. L'Ambrì vince gara-1 dei playout.

Sono passati otto anni dalla serie finale tra Lugano e ZSC. GLi zurighesi nel frattempo hanno vinto 3 campionati.

Sotto la guida dell’allenatore svedese Tomas Mitell, i ticinesi sono ora diventati un avversario scomodo, come hanno potuto constatare anche i campioni in carica sabato sera.

In alcuni momenti hanno dovuto addirittura subire il dominio avversario; solo dopo il 2-0 di Derek Grant, a ben dieci minuti dalla fine, i campioni in carica hanno potuto tirare un po' il fiato. Il terzo gol è stato segnato da Jesper Fröden a porta vuota.

Nonostante il gol iniziale di Denis Malgin, la partita è stata tutt'latro che in discesa per i padroni di casa. Lo ZSC deve ringraziare il forte portiere Simon Hrubec per non aver avuto una falsa partenza nei playoff. Il ceco ha parato 24 tiri e ha avuto anche la fortuna necessaria su un rigore quando Luca Fazzini ha colpito ha stampato il il disco sul palo, verso la fine del secondo tempo.

La serie è così lanciata. I favoriti sono avvertiti, il Lugano c'è.

L'Ambrì vince gara-1 dei playout

Tornato a disputare i playout a otto anni di distanza, l’Ambrì ha iniziato con il piede giusto la serie contro l’Ajoie, imponendosi per 5-3 alla Gottardo Arena in gara-1.

Pur non incantando, i biancoblù hanno dimostrato di avere gli argomenti necessari per venire a capo dei giurassiani soprattutto a 5 contro 5, ma dovranno eliminare le amnesie difensive ed essere più disciplinati per evitare il powerplay dei giurassiani.Sotto 2-1 al 40', i ticinesi hanno reagito nel terzo tempo, facendo però la differenza solo nel finale con Zwerger, autore del 4-3 al 53'41».