E' chiaramente amareggiato il presidente dell'Ambrì Filippo Lombardi, che però ha affermato che la sua squadra ha lottato fino alla fine.

«Sono un tifoso anche io e devo dire che è difficile ora vedere il bicchiere mezzo pieno. E' mancato davvero pochissimo per quel passo in più», ha aggiunto il dirigente, che ha anche sottolineato come le difficoltà in difesa fossero già visibili in stagione e siano poi emerse abbastanza evidentemente nei play-in.

Un occhio al mercato, infine, con il nodo-Kubalik da sciogliere. «Vorremmo tenerlo, ci stiamo lavorando ma la soluzione non è solo in mano nostra».