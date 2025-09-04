  1. Clienti privati
Hockey Lombardi risponde a Fora: «Parliamo di un costo di oltre 5,5 milioni per l'Ambrì»

Swisstxt

4.9.2025 - 18:40

Il presidente si è detto amareggiato
Ti-Press

Filippo Lombardi, presidente dell'Ambrì, spiega i motivi del fallimento della trattativa con il difensore Michael Fora, accasatosi, dalla prossima stagione per 5 anni al Losanna.

SwissTXT, Paolo Beretta

04.09.2025, 19:51

HockeyColpaccio del Losanna, che s'assicura Michael Fora per 5 anni

Ai microfoni della RSI Filippo Lombardi ha spiegato i motivi del fallimento della trattativa con il difensore Michael Fora

«Abbiamo molta comprensione per la delusione del giocatore, che credo volesse sinceramente tornare all’HCAP. Al tempo stesso però siamo amareggiati per questa frase inopportuna, frase che un vero professionista non dovrebbe dire.»

«È vero che il nostro DS ci ha proposto una soluzione e Fora rispetto alla proposta del Losanna faceva effettivamente un piccolo passo nella nostra direzione, ma la distanza era tale che evidentemente il piccolo passo non era assolutamente sufficiente».

«Stiamo parlando di un contratto di 7 anni – ha spiegato il numero 1 dell'HCAP – più lungo di quello che ha poi firmato a Losanna.»

«La cifra complessiva si avvicinava a 4 milioni lordi, dunque un costo aziendale superiore a 5,5 milioni. Spese del genere mi fanno tremare le vene ai polsi». Il presidente ha poi detto che all'interno del Consiglio d'amministrazione ne hanno discusso per tre settimane.

«Comprendiamo la delusione di Michael, ma siamo amareggiati anche noi», ha concluso Lombardi.

HockeyFora va al Losanna e non torna ad Ambrì: «Avevo un accordo con Duca, poi...»

