Losanna freshfocus

Sarà Zurigo-Losanna la finale del campionato di National League.

Swisstxt

I vodesi hanno infatti battuto il Friborgo anche in gara-5, approdando all'ultimo atto per la prima volta nella loro storia. La formazione di Ward, forte dei tre successi consecutivi nella serie, non ha vacillato nemmeno dopo il vantaggio di Mottet. Pilut e Riat nel secondo periodo hanno infatti girato il punteggio con due sassate. Sekac nel terzo tempo ha poi siglato la doppietta (ultimo gol a porta vuota) che ha definitivamente chiuso l'incontro, due reti inframezzate dal momentaneo (e inutile) 3-2 di Soerensen.

