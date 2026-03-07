  1. Clienti privati
Hockey Losanna qualificato ai playoff

Swisstxt

7.3.2026 - 22:45

La festa dei vodesi
La festa dei vodesi
freshfocus

Il Losanna ha completato la lista delle qualificate ai playoff grazie al successo per 4-3 sul Friborgo.

SwissTXT

07.03.2026, 22:45

07.03.2026, 22:47

Davanti ai vodesi, che potrebbero finire anche quinti, infiamma la battaglia per il 3o posto, che sarà conteso da Ginevra (88 punti), Zurigo (88) e Lugano (86). Le Aquile hanno schiantato 6-2 l'Ajoie e hanno approfittato del 2-1 incassato dai Lions contro la capolista Davos. Sono ora noti anche i play-in. Il Bienne ha mandato in vacanza il Langnau battendolo 5-1 ed è ora atteso dal Berna, mentre il Rapperswil si è garantito il vantaggio casalingo nella doppia sfida contro lo Zugo.

