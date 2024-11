Losanna-Zurigo

Il big match tra Losanna e Zurigo ha visto i vodesi imporsi per 2-0.

I padroni di casa hanno di conseguenza superato lo ZSC in vetta alla classifica, anche se con due partite in più disputate. I campioni in carica, reduci da sei successi, hanno così dovuto incassare la seconda sconfitta della stagione nei tempi regolamentari.

