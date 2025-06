Geoff Ward KEY

Geoff Ward ha deciso di restare a Losanna anche nelle prossime stagioni. Il 63enne ha infatti prolungato fino alla primavera 2028 il suo contratto con i vodesi, che ha portato alla finale dei playoff nelle ultime due stagioni.

Swisstxt

Arrivato a Malley nel novembre 2022, il canadese ha subito convinto, forte della sua esperienza in NHL come vice e head coach a cavallo dell’esperienza in DEL con gli Adler (titolo nel 2015).

«Dal mio arrivo la comunità dell’LHC mi ha fatto sentire vodese. Losanna è diventata casa mia e non ringrazierò mai abbastanza gli abitanti della regione per avermi integrato molto bene».