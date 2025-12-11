L'ex allenatore dell'Ambrì Luca Cereda potrebbe lavorare direttamente per la Swiss Ice Hockey Federation? KEYSTONE

E se Luca Cereda ripartisse da un incarico per la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio?

Dopo l'annuncio di Patrick Fischer e la promozione di Jan Cadieux ad allenatore della Nazionale maggiore dalla prossima stagione, resta vacante la panchina della U20.

E così il ticinese, che ha già collaborato con Fischer durante l’Euro Hockey Tour e nelle settimane di preparazione ai Mondiali, potrebbe essere uno dei candidati forti sul taccuino del direttore sportivo Lars Weibel.

Ne è convinto Klaus Zaugg, che sul portale «Watson» ha formulato la sua teoria. L'annuncio ufficiale arriverà dopo il Mondiale U20 in programma dal 26 dicembre al 05 gennaio).