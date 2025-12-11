  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Luca Cereda allenatore della Nazionale svizzera U20?

Swisstxt

11.12.2025 - 11:08

L'ex allenatore dell'Ambrì Luca Cereda potrebbe lavorare direttamente per la Swiss Ice Hockey Federation?
L'ex allenatore dell'Ambrì Luca Cereda potrebbe lavorare direttamente per la Swiss Ice Hockey Federation?
KEYSTONE

E se Luca Cereda ripartisse da un incarico per la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio?

SwissTXT

11.12.2025, 11:08

11.12.2025, 11:21

Dopo l'annuncio di Patrick Fischer e la promozione di Jan Cadieux ad allenatore della Nazionale maggiore dalla prossima stagione, resta vacante la panchina della U20.

E così il ticinese, che ha già collaborato con Fischer durante l’Euro Hockey Tour e nelle settimane di preparazione ai Mondiali, potrebbe essere uno dei candidati forti sul taccuino del direttore sportivo Lars Weibel.

Ne è convinto Klaus Zaugg, che sul portale «Watson» ha formulato la sua teoria. L'annuncio ufficiale arriverà dopo il Mondiale U20 in programma dal 26 dicembre al 05 gennaio).

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»
Ecco il commosso addio di Mona Vetsch ad Alexandra Taetz
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini

Altre notizie

Women’s Euro Hockey Tour. Svizzera femminile ancora ko con la Cechia

Women’s Euro Hockey TourSvizzera femminile ancora ko con la Cechia

Swiss Ice Hockey Games. Willy Riedi rimpiazza Sven Senteler per le prossime partite della Nazionale svizzera

Swiss Ice Hockey GamesWilly Riedi rimpiazza Sven Senteler per le prossime partite della Nazionale svizzera

Hockey. Contratto prolungato, Alex Formenton resta ad Ambrì

HockeyContratto prolungato, Alex Formenton resta ad Ambrì