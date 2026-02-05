  1. Clienti privati
Il dopo Ambrì Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà

fon

5.2.2026

Luca Cereda dovrebbe sistemarsi sulla panchina della Nazionale Under 20.
Keystone
Keystone

Dopo l'addio burrascoso all'Ambrì-Piotta, Luca Cereda è pronto a ripartire dalla Nazionale svizzera assumendo la guida dell'Under 20.

Nicolò Forni

05.02.2026, 12:07

05.02.2026, 13:05

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Luca Cereda è stato nominato nuovo head coach della Nazionale svizzera U20 dopo le dimissioni dall'Ambrì-Piotta dello scorso ottobre.
  • Il tecnico ticinese vanta una lunga esperienza sia a livello di club che con le selezioni giovanili della Nazionale, oltre a un passato da giocatore internazionale.
  • Cereda raccoglie l'eredità di Jan Cadieux, che lascerà l'Under 20 dopo il Mondiale casalingo di maggio e prenderà in mano la Nazionale maggiore.
Mostra di più

Dopo il clamoroso addio all'Ambrì-Piotta dello scorso ottobre, Luca Cereda ha trovato una nuova panchina.

Il tecnico ticinese, rimasto senza incarico dopo la rottura con il club leventinese, è pronto a iniziare una nuova avventura nel sistema della Nazionale svizzera.

Stando al «Blick», il 44enne è stato scelto come nuovo head coach della Nazionale Under 20. Una nomina che segna il ritorno ufficiale del 44enne in un ruolo di primo piano, pochi mesi dopo l'uscita di scena, avvenuta insieme al direttore sportivo Paolo Duca.

Ambrì: via ds e allenatore. Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Ambrì: via ds e allenatore. Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Cereda ha guidato l'Ambrì per nove stagioni consecutive, diventando una figura centrale del club. Prima di approdare stabilmente sulla panchina della prima squadra, aveva già maturato esperienza come allenatore nel settore giovanile dei biancoblù e con i Ticino Rockets di Biasca.

La sua carriera da tecnico è iniziata dopo un ritiro forzato dal ghiaccio: l'ex scelta al primo turno dei Toronto Maple Leafs era stato infatti costretto a smettere di giocare a soli 26 anni a causa di problemi cardiaci.

Esperienza internazionale e continuità rossocrociata

Il percorso di Cereda con la Nazionale non è una novità. Da giocatore ha vestito 26 volte la maglia della Nati, ed ha già fatto parte degli staff delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 20, oltre ad aver collaborato anche con la Nazionale maggiore guidata da Patrick Fischer.

Dopo l'addio all'Ambrì. Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»

Dopo l'addio all'Ambrì. Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»

Un bagaglio di esperienza che ha pesato nella scelta della Federazione.

Nell'ultima rassegna iridata Under 20, conclusa con l'accesso ai quarti di finale, la panchina era affidata a Jan Cadieux.

Il 45enne lascerà però l'incarico dopo il Mondiale casalingo di maggio, quando prenderà il posto di Fischer alla guida della Nazionale maggiore.

Per Cereda si apre così una nuova fase della carriera, lontano dalle tensioni di club ma concentrato sullo sviluppo dei giovani talenti rossocrociati.

