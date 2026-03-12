Luca Cunti appende i pattini al chiodo. KEYSTONE

Luca Cunti ha deciso di appendere i pattini al chiodo.

SwissTXT Swisstxt

L’attaccante 36enne, che nelle stagioni 2017-18 e 2018-19 ha vestito la maglia del Lugano raggiungendo una finale dei playoff, in carriera ha disputato 635 partite in National League, mettendo a referto 135 reti e e 233 assist e vincendo due titoli con gli ZSC Lions.

Dopo l’esperienza in Ticino ha difeso i colori del Bienne, per poi scendere di categoria e giocare quest’anno in Swiss League con i GCK Lions. Nella sua bacheca Cunti vanta anche la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali del 2013 con la Svizzera.