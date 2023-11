Carr freshfocus

I bianconeri sono tornati alla vittoria, mentre i biancoblù non sono riusciti a riscattarsi dopo il weekend da zero punti.

L'obiettivo del Lugano era quello di riscattarsi dalla due giorni bernese da zero punti e così è stato. I bianconeri hanno infatti superato il Rapperswil per 6-1.

Il primo tempo è terminato sull'1-1, con Ruotsalainen a segno al 7'45" al quale ha risposto poi Moy meno di un minuto più tardi.

I sottocenerini hanno preso il largo nel periodo centrale, con Joly (doppietta) e Carr che sono stati autori di tre gol fotocopia del primo. Gli ultimi 20 minuti hanno poi visto Fazzini e Thürkauf completare l'opera, riuscendo così a tornare a battere i Lakers dopo oltre un anno.

Terzo KO filato per l'Ambrì

Per la prima volta in stagione, l'Ambrì ha incassato una terza sconfitta consecutiva. Piegati nel weekend da Ginevra e Zurigo dopo sette successi di fila, i biancoblù si sono arresi per 5-2 al Bienne alla Gottardo Arena.

Protagonisti di un buon avvio, i leventinesi hanno pagato a caro prezzo la mancanza di freddezza nel primo periodo, incassando contro l'andamento del gioco i punti di Olofsson e Brunner.

Solo dopo il 3-0 di Rajala i padroni di casa hanno riaperto la sfida, ma i gol alle reti di Zwerger e Formenton hanno risposto ancora Haas e Olofsson.

