Il Lugano non è riuscito a dare seguito al successo nel derby contro l'Ambrì.

Impegnati a Zurigo, i bianconeri hanno rimediato una netta sconfitta per 5-1 per mano dello ZSC.

In pista con Dahlstroem al posto dell'infortunato Mirco Mueller (Carr in sovrannumero), la squadra di Gianinazzi non ha approcciato male la sfida ma non è riuscita a concretizzare le sue occasioni, venendo in seguito punita in powerplay da Lammikko.

Nel periodo centrale i Lions hanno cambiato marcia: il tap-in vincente di Zohorna per il 3-1 ha solo tenuto in partita momentaneamente i ticinesi.

