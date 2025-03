A terra KEY

Ora la situazione si fa davvero preoccupante per il Lugano, battuto dall'Ajoie anche in gara-2 con il punteggio di 3-1 e ora sotto nella serie dei playout per 2-0.

SwissTXT Swisstxt

Avanti con Fazzini in un primo periodo in cui perlomeno hanno mostrato una piccola reazione, i bianconeri sono calati vistosamente con il passare dei minuti, commettendo una miriade di errori.

Ad approfittarne nel terzo tempo sono stati i giurassiani con Brennan, Romanenghi e Hazen (a porta vuota). Fondamentale diventa gara-3 di mercoledì, ma quanto proposto sul ghiaccio lascia tutt'altro che ottimisti.