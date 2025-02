Ko

Il Lugano è incappato domenica nel terzo ko consecutivo e in classifica rimane a -6 dal Rapperswil, decimo.

Swisstxt

Malgrado una buona prestazione e tante chance create, i bianconeri si sono inchinati alla Cornèr Arena per 3-1 al Langnau.

In un primo periodo a senso unico (15 tiri a 5) i sottocenerini non sono riusciti a trovare il gol e in maniera sorprendente sono finiti sotto per 2-0 subendo i gol di Paschoud e Petrini. I Tigers hanno però perso per infortunio Charlin.

Sekac ha riaperto la contesta nel 2o periodo, ma l'assalto bianconero s'è fermato sul muro bernese e Maenalanen ha chiuso i conti.

I play-in per il Lugano restano a 6 lunghezze. Ma ora deve anche guardarsi alle spalle, perché il Ginevra 13o e attualmente condannato ai playout ha un solo punto in meno.

Per i ticinesi sarà fondamentale ottenere la posta piena nel recupero di domani sera alla Cornèr Arena con lo Zurigo per poter continuare a sperare.