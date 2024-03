Tennyson in gol KEY

Senza motivazioni ma volenteroso di chiudere la regular season con una vittoria, il Lugano non è riuscito nell’ Opposti al Rapperswil, i bianconeri hanno subito la 3a sconfitta consecutiva, questa volta per 6-3. Lasciati a riposo Mi.Müller, Ma.Müller, Carr e Quenneville tra gli altri, i ticinesi hanno sempre dovuto inseguire, ritrovandosi sotto per 2-0 e 4-1 (gol di Tennyson). A metà partita, nel giro di 1', hanno riaperto i giochi portandosi sul 4-3 con Arcobello e Thuerkauf. La rimonta è però rimasta incompiuta, siccome i Lakers hanno definitivamente chiuso i giochi a porta vuota.

