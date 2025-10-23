  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hokcey In attesa di Berna e Rapperswil, Lugano che vince non si cambia

Swisstxt

23.10.2025 - 13:52

La prima mezz'ora dell'allenamento ha visto in pista solo attaccanti e portieri
La prima mezz'ora dell'allenamento ha visto in pista solo attaccanti e portieri
rsi.ch

Squadra che vince non si tocca, e infatti coach Mitell non ha intenzione di cambiare un Lugano che finalmente ha iniziato a fare punti e a convincere.

SwissTXT

23.10.2025, 13:52

23.10.2025, 13:55

Per la sfida di Berna e quella con il Rapperswil il tecnico dell’HCL – che non può ancora contare sugli infortunati Sgarbossa, Bertaggia e Kupari – darà dunque ancora fiducia alle linee che tanto bene hanno fatto a Losanna e con lo Zurigo, conquistando due successi tanto meritati quanto importanti per la classifica.

L’unica incognita è dunque chi, tra Schlegel e Van Pottelberghe, verrà schierato a difesa della porta.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Una 22enne finge con tutti di aver partorito una bimba, ecco come c'è riuscita

Video correlati

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Real Madrid – Juventus 1:0

Real Madrid – Juventus 1:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Real Madrid – Juventus 1:0

Real Madrid – Juventus 1:0

Più video

Altre notizie

Hockey. Secondo punto per gli Snakes

HockeySecondo punto per gli Snakes

Fino alla stagione 2028-29. Enzo Corvi rinnova con il Davos

Fino alla stagione 2028-29Enzo Corvi rinnova con il Davos

NHL. Quinta vittoria di fila per i Devils degli elvetici Hischier, Meier e Siegenthaler

NHLQuinta vittoria di fila per i Devils degli elvetici Hischier, Meier e Siegenthaler