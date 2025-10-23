La prima mezz'ora dell'allenamento ha visto in pista solo attaccanti e portieri rsi.ch

Squadra che vince non si tocca, e infatti coach Mitell non ha intenzione di cambiare un Lugano che finalmente ha iniziato a fare punti e a convincere.

Per la sfida di Berna e quella con il Rapperswil il tecnico dell’HCL – che non può ancora contare sugli infortunati Sgarbossa, Bertaggia e Kupari – darà dunque ancora fiducia alle linee che tanto bene hanno fatto a Losanna e con lo Zurigo, conquistando due successi tanto meritati quanto importanti per la classifica.

L’unica incognita è dunque chi, tra Schlegel e Van Pottelberghe, verrà schierato a difesa della porta.