Alla viglia della sfida con il Ginevra, ultimo impegno prima della pausa, in casa Lugano l'unico dubbio è legato alla disponibilità di Canonica.

L'attaccante non ha concluso l'allenamento a causa di un leggero infortunio e il suo impiego dovrà essere valutato.

Al suo posto, nella linea completata da Sanford e Fazzini, si è visto Henry, ala della U21.

Per il resto Mitell sembra intenzionato a confermare in toto il line-up. «In queste settimane si è visto il miglior Lugano da quando sono qui, lo si percepisce anche nello spogliatoio», ha ammesso Mueller a fine allenamento.