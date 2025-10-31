  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Alla viglia della sfida con il Ginevra, Lugano con il dubbio Canonica

Swisstxt

31.10.2025 - 13:35

Agli ordini di Mitell
Agli ordini di Mitell
rsi.ch

Alla viglia della sfida con il Ginevra, ultimo impegno prima della pausa, in casa Lugano l'unico dubbio è legato alla disponibilità di Canonica.

SwissTXT

31.10.2025, 13:35

31.10.2025, 13:36

L'attaccante non ha concluso l'allenamento a causa di un leggero infortunio e il suo impiego dovrà essere valutato.

Al suo posto, nella linea completata da Sanford e Fazzini, si è visto Henry, ala della U21.

Per il resto Mitell sembra intenzionato a confermare in toto il line-up. «In queste settimane si è visto il miglior Lugano da quando sono qui, lo si percepisce anche nello spogliatoio», ha ammesso Mueller a fine allenamento.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Colin Farrell e il giorno da incubo a Hollywood: ubriaco sul set di «Minority Report»
Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno

Altre notizie

Hockey. Brutte notizie per il Berna, Mueller e Kreis infortunati

HockeyBrutte notizie per il Berna, Mueller e Kreis infortunati

Professional Women's Hockey League. La ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

Professional Women's Hockey LeagueLa ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

NHL. L’ex Lugano Philipp Kurashev brilla contro i Devils

NHLL’ex Lugano Philipp Kurashev brilla contro i Devils