Il Lugano ha confermato a Rapperswil di essere in grande crescita.

Swisstxt

In vista del derby di martedì il club bianconero ha concesso ai giocatori una seduta defaticante e dunque sul ghiaccio si sono visti solo gli assenti contro i Lakers.

Tra i presenti in pista Joly e Morini, che potrebbero tornare proprio contro l'Ambrì come ha confermato Krupp: «Hanno fatto ottimi progressi, potrebbero essere opzioni per noi».

Per il tedesco, che ha vissuto delle rivalità in NHL, sarà il primo derby: «In Europa le rivalità sono a un altro livello, si sente molto soprattutto al di fuori dal ghiaccio tra i tifosi».