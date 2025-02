Friburgo - Lugano KEYSTONE

Dopo la serata amara di venerdì in cui le due ticinesi sono uscite sconfitte, sabato hanno vinto entrambe. Il Lugano ha battuto furoi casa il Friburgo, l'Ambrì l'Ajoie alla Gottardo Arena.

Swisstxt

I bianconeri hanno infatti espugnato Friborgo per 3-2 conquistando tre punti fondamentali innanzitutto per scacciare i fantasmi del playout.

In doppio vantaggio grazie a Verboon e Fazzini, a segno a cavallo dell'8' nel giro di 51'', i sottocenerini pur controllando a lunghi tratti il gioco hanno subito i gol di Soerensen all'11' e De La Rose in shorthand al 25'.

Arcobello al 35' ha realizzato la rete decisiva, con gli uomini di Krupp capaci in seguito di controllare e resistere all'assalto finale dei burgundi.

Vince anche l'Ambrì

Per la 23a volta in stagione l'Ambrì ha dovuto andare oltre il 60' ma infine è riuscito a battere l'Ajoie ai rigori per 5-4. Nell'appendice decisive le realizzazioni di Heed e Maillet.

Avanti dopo appena 48'' grazie a Heed, i leventinesi hanno subito la rimonta degli ospiti firmata da Naettinen (in 5c4), Maurer e Bellemare (ancora in powerplay).

Esattamente 4'' dopo il 3-1 Curran ha però ridotto lo scarto e Pestoni al 37' ha ristabilito la parità.

Nel terzo periodo botta e risposta tra De Luca e Naettinen, al secondo gol di serata, che ha portato tutti all'overtime e infine agli shootout.