Il giocatore dell'Ambrì Manix Landri (sinistra) spinto contro le assi dal bianconero Santeri Alatalo. KEYSTONE

Dopo la pausa per le Nazionali, si è passati alla fase finale del 2023, con tre partite in cinque giorni. Dopo le feste, si riprenderà con lo stesso ritmo serrato. Le infermerie dei club di National League sono affollate: diamo uno sguardo a quelle delle ticinesi.

Martedì sera il Lugano si è sbarazzato abbastanza facilmente (6-2) del Kloten, grazie alla luminosa leadership di Thürkauf e alle tre reti di Fazzini.

L'Ambrì, impegnato a Davos, ha avuto ragione dei grigionesi all'overtime: Virtanen ha segnato la rete del 4-5 per i leventinesi dopo soli 24 secondi di tempi supplementari.

Si giocherà ancora giovedì e sabato, poi tutti al caldo buono delle proprie famiglie.

Dopo la pausa natalizia e la Coppa Spengler, che vedrà impegnato l'Ambrì, il calendario di National League continuerà con un'intensità simile a quella di questa settimana.

Le liste degli infortunati, alcune delle quali già lunghe, rischiano di crescere ulteriormente. Uno sguardo alla situazione di Ambrì e Lugano.

Gli infortunati del Lugano: 7, di cui 5 nomi importanti

- Daniel Carr (coscia): fino a febbraio 2024.

- Markus Granlund (ginocchio): fino a fine stagione.

- Arttu Ruotsalainen (muscoli addominali): fino a gennaio.

- Lorenzo Canonica (polso): fino a febbraio 2024.

- Marco Müller (caviglia): fino a febbraio 2024.

- Julian Walker (braccio): fino a marzo 2024.

- Stéphane Patry (sconosciuto): torna ad allenarsi.

La lista degli infortunati del Lugano non è solo lunga, ma presenta diversi nomi di spessore. L'attaccante finlandese Markus Granlund si è strappato un legamento del ginocchio e non giocherà più in questa stagione. Daniel Carr, il secondo miglior marcatore della squadra, è fuori fino a febbraio, così come gli attaccanti Lorenzo Canonica e Marco Müller.

Inoltre, Arttu Ruotsalainen, ha subito un infortunio minore durante la pausa per le nazionali. La squadra ticinese dovrà fare a meno dell'attaccante finlandese almeno fino al nuovo anno.

Markus Granlund, grande visione di gioco e tanta abnegazione per lo svedese del Lugano. KEYSTONE

Anche il veterano Julian Walker sarà fuori almeno fino a marzo. L'attaccante Stéphane Patry è tornato sul ghiaccio, ma al momento si sta allenando senza contatto fisico.

Per sopperire alle pesanti assenze, il Lugano ha recentemente ingaggiato l'attaccante canadese John Quenneville, sceso in campo martedì sera contro il Kloten per la prima volta. È molto probabile che Domenichelli, in vista dei Playoff, operi di nuovo sul mercato.

Dopo aver battuto agilmente il Kloten gli uomini di Gianinazzi saranno di scena giovedì a Friborgo, mentre sabato affronteranno in casa l'Ajoie.

Gli infortunati dell'Ambrì-Piotta: quasi solo 2, ma la Splengler è in agguato

- Daniele Grassi (commozione cerebrale): sta per rientrare.

- Zaccheo Dotti (commozione cerebrale): sconosciuto.

- Tommaso De Luca (vertebre): fino a febbraio 2024.

Daniele Grassi: il capitano dovrebbe presto rientrare in squadra. KEYSTONE

La pausa della nazionale ha dato un po' di sollievo all'infermeria dei biancoblù: Dario Bürgler, che è stato fuori per un infortunio al muscolo addominale, ha fatto il suo rientro martedì a Davos.

Anche Daniele Grassi sembra aver recuperato dalla commozione cerebrale e sarà presto pronto per entrare in azione. Restano invece fuori il difensore Zaccheo Dotti e l'attaccante Tommaso De Luca.

Dopo l'impegno natalizio a Davos in occasione della Coppa Spengler - nella speranza di non perdere pedine importanti nel corso del torneo - Cereda e i suoi ragazzi dovranno poi combattere fino al termine del campionato, cercando di mantenere l'attuale posizione che gli permetterebbe di giocare i Pre-Playoff.

Dopo aver battuto il Davos a casa sua, al termine di una gara coriacea, i leventinesi ospiteranno giovedì il Ginevra, per poi andare sabato a Langnau, e tornare in seguito nei Grigioni per la Coppa Spengler al via il 26 dicembre, giorno in cui i leventinesi sfideranno il Dynamo Pardubice.