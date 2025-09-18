Lugano in allenamento rsi.ch

Il Lugano di Mitell ha già mostrato ampi passi avanti rispetto alla scorsa tribolata stagione, ma ora è chiamato a vincere.

Alla Cornèr Arena arriva infatti l'unica squadra ancora a secco di vittorie come i bianconeri: l'Ajoie.

«La nostra priorità era il gioco difensivo e finora abbiamo difeso abbastanza bene contro buone squadre in trasferta. Sappiamo che è una partita importante e che dobbiamo segnare di più. Ci stiamo lavorando, è il prossimo passo», ha dichiarato il coach svedese.

Per la sfida con i giurassiani l'unico ritocco è l'inserimento di Lee in 2a linea, con Fazzini scalato in 3a.