  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Il Lugano fa progressi, ma ora è in cerca di più reti

Swisstxt

18.9.2025 - 14:01

Lugano in allenamento
Lugano in allenamento
rsi.ch

Il Lugano di Mitell ha già mostrato ampi passi avanti rispetto alla scorsa tribolata stagione, ma ora è chiamato a vincere.

SwissTXT

18.09.2025, 14:01

18.09.2025, 14:08

Alla Cornèr Arena arriva infatti l'unica squadra ancora a secco di vittorie come i bianconeri: l'Ajoie.

«La nostra priorità era il gioco difensivo e finora abbiamo difeso abbastanza bene contro buone squadre in trasferta. Sappiamo che è una partita importante e che dobbiamo segnare di più. Ci stiamo lavorando, è il prossimo passo», ha dichiarato il coach svedese.

Per la sfida con i giurassiani l'unico ritocco è l'inserimento di Lee in 2a linea, con Fazzini scalato in 3a.

I più letti

Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
Zurigo come capitale del Ticino? Ecco come l'IA fallisce con le immagini basate su dati
A causa dei dazi di Trump il Nazionale prolunga a 24 mesi il lavoro ridotto

Video correlati

Bayern – Chelsea 3:1

Bayern – Chelsea 3:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Liverpool – Atlético 3:2

Liverpool – Atlético 3:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

PSG – Atalanta 4:0

PSG – Atalanta 4:0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Bayern – Chelsea 3:1

Bayern – Chelsea 3:1

Liverpool – Atlético 3:2

Liverpool – Atlético 3:2

PSG – Atalanta 4:0

PSG – Atalanta 4:0

Più video

Altre notizie

National League. Dario Wuehtrich in forse per il prossimo match dell'Ambrì

National LeagueDario Wuehtrich in forse per il prossimo match dell'Ambrì

National League. Un nuovo difensore straniero per lo Zugo

National LeagueUn nuovo difensore straniero per lo Zugo

Hockey. Il Kloten perde il suo portiere Waeber fino al termine del 2025

HockeyIl Kloten perde il suo portiere Waeber fino al termine del 2025