Niklas Schlegel non ha potuto impedire la sconfitta dei suoi agli shootout. KEYSTONE

Non sono bastati due gol di vantaggio e un powerplay ritrovato al Lugano per vincere a Rapperswil.

SwissTXT Swisstxt

Spentisi nel terzo tempo, i bianconeri sono stati battuti per 3-2 ai rigori. Pericolosi in più occasioni con Fazzini - due i ferri colpiti dal numero 17 - i ticinesi hanno sbloccato la sfida in situazione di 5 contro 3 con il preciso tiro di Sanford. Una nuova superiorità numerica nel periodo centrale ha poi portato al raddoppio in backhand di Canonica.

La squadra di Mitell, però, è calata alla distanza subendo le reti di Zangger e Jelovac, e rischiando grosso nell'overtime. Senza storia la serie degli shootout, che ha visto gli errori di Sekac, Sanford e Fazzini.