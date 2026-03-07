Kupari freshfocus

Il Lugano è scivolato al quinto posto in classifica dopo la sconfitta subita all'overtime a Kloten, con gli Aviatori che si sono imposti 2-1 guadagnandosi le vacanze anticipate.

Gli uomini di Mitell, che ha ritrovato Canonica dopo l'infortunio, hanno iniziato meglio il confronto portandosi avanti all'8' con Kupari. Nel periodo centrale i padroni di casa hanno però cambiato marcia e al 45' hanno infine pareggiato i conti con Henry. Dopo due gol annullati all'HCL negli ultimi 5' si è quindi andati all'overtime, dove Simic ha regalato il successo i suoi dopo 4'30».