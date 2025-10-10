Lugano ko contro il Langnau, piccolo raggio di sole ad Ambrì

Dopo una breve serie vittoriosa, il Lugano incassa di nuovo una sconfitta. KEYSTONE

Una serata amara per il Lugano che, dopo due vittorie consecutive, torna a perdere contro il Langnau alla Cornèr Arena. Mentre l'Ambrì, vittorioso sull'Ajoie, cancella per qualche ora il caos che si è abbattuto sul club.

Dopo aver centrato due vittorie consecutive, il Lugano è bruscamente tornato ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta e lo ha fatto perdendo 5-2 contro il Langnau alla Cornèr Arena.

Con i ritrovati Sekac, che ha relegato Perlini in tribuna, e Bertaggia, i bianconeri hanno iniziato bene il match, trovando la rete del vantaggio con Sgarbossa, rete alla quale ha poi risposto Personen riequilibrando il tutto.

A seguito del botta e risposta del periodo centrale tra Mathys e Carrick, i luganesi sono poi caduti completamente negli ultimi 20', dove hanno ingenuamente incassato ulteriori tre reti.

L'Ambrì cancella il terremoto alla Gottardo Arena

L'Ambrì targato Matte e Landry, vittorioso 3-2 l'Ajoie sul ghiaccio amico, ha cancellato per qualche ora il violento terremoto che si è abbattuto in questi giorni sulla Gottardo Arena.

A partire meglio sono stati gli ospiti, in vantaggio al 10'35'' con Robin. A cavallo della prima pausa sono però riusciti a pareggiare e a portarsi avanti con la doppietta di Zwerger (l'ultima 4 anni fa).

Spinti dalla Curva Sud dopo un primo momento di protesta e sostegno a Duca e Cereda, i biancoblù hanno poi allungato con Buergler e negli ultimi 20' hanno gestito dopo il punto di Mottet.