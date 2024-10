Gianinazzi KEY

Il Lugano ha reagito dopo l'umiliazione subita ieri sera a Davos ma si è comunque dovuto arrendere al Losanna, vittorioso per 3-2 alla Cornèr Arena.

La sfida è iniziata in salita per i padroni di casa, già sotto nel punteggio dopo 2'. Joly ha però subito rimesso le cose a posto, trovando al 4' il pareggio, mentre al 12' Carr ha regalato il primo vantaggio ai bianconeri. Gli uomini di Gianinazzi sono poi riusciti a superare un periodo centrale giocato in apnea subendo solo una rete, ma il punto in powerplay di Bozon al 57' ha sancito la 4a sconfitta consecutiva per Fazzini e compagni.

