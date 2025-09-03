Dimenticare in fretta quanto accaduto nello scorso campionato e ripartire con un obiettivo chiaro: raggiungere i playoff, non importa se piazzandosi fra le prime sei o se passando dai play-in.
Il Lugano, nel consueto appuntamento di inizio stagione con i media, ha anche comunicato che il numero di abbonati alla Cornèr Arena è sceso a 3’808.
A oggi si registra un calo del 5% rispetto alle tessere vendute lo scorso anno.
Per la 15a stagione con Vicky Mantegazza nelle vesti di presidente, ci sono stati anche cambiamenti nel CdA, con l’uscita di Gabriele Zanzi e Claudio Broggini (si cercano i sostituti).