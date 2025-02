La disastrosa stagione del Lugano non è ancora terminata KEYSTONE

Il Lugano è matematicamente certo di disputare i playout. L'Ambri convince ma la certezza dei play-in non c'è ancora

Swisstxt

Costretti a vincere per mantenere viva la speranza di salvezza senza passare dalla sfida all'Ajoie, i bianconeri sono stati battuti 3-2 dal Ginevra e chiuderanno la stagione al 13o posto.

Ancora con Huska in porta, i sottocenerini hanno iniziato bene ma sono andati sotto al 14' per mano di Jacquemet.

Generosi ma poco concreti, i ticinesi hanno trovato il pari con Guerra al 55' In un finale convulso Carr aveva segnato la rete del 2-1, ma Hartikainen a 6 contro 5 e l'ex Granlund a porta sguarnita hanno spento i sogni dei ticinesi.

L'Ambrì si mangia il Berna

Altra ottima prestazione in questo finale di regular season per i ragazzi di Cereda, ma il biglietto per i play-in non è ancora stato staccato.

Contro il Berna, battuto 4-1 alla Gottardo Arena, l’Ambrì ha offerto una prova di grande livello.

I leventinesi hanno aperto le danze all'8'11" con Mueller e al 17'02" hanno raddoppiato con DiDomenico. Undici secondi più tardi hanno però incassato il punto di Scherwey per un errore.

Nel periodo centrale è salito in cattedra il powerplay, con Maillet e Kubalik che di fatto hanno chiuso la partita.

Nel terzo periodo hanno poi controllato gli Orsi con grande maturità.