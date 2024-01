Ko

Serata da dimenticare per il Lugano contro il Ginevra dopo un ottimo inizio.

Dopo 4 vittorie di fila i bianconeri sono incappati in una sconfitta casalinga per mano del Ginevra, ma non è tanto il risultato a preoccupare, quanto gli infortuni di Morini e Schlegel.

Parito bene il Lugano ha trovato il vantaggio con Carr prima di dover rinunciare al portiere (al suo posto Fatto) per un problema. Rod e l'ex Bertaggia hanno ribaltato le cose nel secondo, poi LaLeggia ha pareggiato.

Praplan ha ridato il vantaggio ai suoi prima dell'infortunio a Morini. Nel 3o periodo le Aquile hanno chiuso i conti con Filppula e ancora Rod.

Swisstxt