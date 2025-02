Piegati

Serata nera per le due ticinesi dell'hockey. Il Lugano, dopo esser stato in vantaggio per 3 a 1, perde nel finale per 3 a 4 e dice molto probabilmente addio alla possibilità di qualificarsi ai play-in. Sconfitto anche l'Ambrì, che torna a mani vuote da Ginevra e si trova ora decimo in classifica.

Swisstxt

Il Lugano ha sognato di rilanciarsi con un colpaccio, ma è invece tornato da Losanna a mani vuote.

Con un terzo tempo da dimenticare, i bianconeri si sono inchinati 4-3 alla capolista. Con Huska confermato in porta e con Joly e Pulli in tribuna, la squadra di Krupp è partita bene, anche se a segnare sono stati i vodesi con Rochette.

A inizio secondo periodo però i sottocenerini hanno continuato a spingere piazzando tre reti in due minuti con Dahlstroem, Cormier e Zohorna. Il Losanna si è ridestato negli ultimi 20' e con Perlini, Bayreuther e Riat (a 42'' dal termine) ha girato il match.

Ambrì senza punti a Ginevra

L'Ambrì non è riuscito a tornare da Ginevra con altri punti importanti in ottica play-in.

I biancoblù sono stati sconfitti per 4-2. Partiti forte e subito in vantaggio con Landry, i ticinesi si sono fatti ribaltare dalle reti in superiorità di Lennstrom e Granlund, prima di ristabilire il pareggio con Maillet.

Decisivo è risultato il terzo tempo, in cui i padroni di casa hanno allungato di nuovo con Granlund e poi con Pouliot.

Gli sforzi nel finale degli ospiti sono risultati vani e così per la prima volta in stagione le due squadre non sono passate dall'overtime.