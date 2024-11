Devos firma il momentaneo 2-3 KEYSTONE

Il Lugano resta in piena crisi, sconfitto 5-4 dopo il supplementare dal fanalino di coda Ajoie.

Ai bianconeri non è bastata una prima parte di incontro incoraggiante: in vantaggio di tre reti grazie alla doppietta di Fazzini e al gol di Thuerkauf infatti, gli uomini di Gianinazzi si sono fatti riprendere in poco più di 4' sul finire di secondo periodo.

Nuovamente avanti con Joly e, almeno in apparenza, in controllo del match, i ticinesi hanno subito quasi dal nulla il nuovo pareggio a 3' dal termine con Nussbaumer, autore poi pure del decisivo punto all'overtime.

