Il Lugano non è riuscito a ottenere il 2o successo dopo aver trovato venerdì la 1a gioia stagionale contro l'Ajoie. L'Ambrì ha chiuso il suo weekend con un'altra sconfitta ma ha per lo meno conquistato un punto a Bienne.

I bianconeri sono infatti tornati da Davos a mani vuote dopo il ko per 2-0 contro la capolista ancora imbattuta. A Thuerkauf e compagni sono stati fatali due erroracci nel 1o tempo e i soliti limiti in zona offensiva, come dimostrano i soli 8 gol fatti in 6 partite.

Dopo nemmeno 2' di gioco Dahlstroem ha malamente perso il disco in uscita dal terzo spianando la strada a Zadina, mentre al 16' Van Pottelberghe ha clamorsamente lasciato entrare un disco scagliato dalla difesa da Kessler.

A Bienne l'Ambrì racimola un solo punto

I biancoblù sono infatti stati sconfitti per 3-2 agli shootout.

Un brutto errore di Senn ha permesso ai padroni di casa di aprire le marcature con Rajala al 6' e ai leventinesi ci sono voluti oltre 20' per trovare il pareggio in powerplay grazie a Pestoni, al primo gol stagionale.

Nel finale di secondo periodo Zwerger ha risposto al nuovo vantaggio di Dionicio, con le due squadre che poi non si sono più fatte male rimandando il verdetto all'overtime, poi ai rigori.