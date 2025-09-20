  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League, le ticinesi Il Lugano non passa a Davos, l'Ambrì torna da Bienne con un punto

Swisstxt

20.9.2025 - 22:19

Van Pottelberghe
Van Pottelberghe
KEY

Il Lugano non è riuscito a ottenere il 2o successo dopo aver trovato venerdì la 1a gioia stagionale contro l'Ajoie. L'Ambrì ha chiuso il suo weekend con un'altra sconfitta ma ha per lo meno conquistato un punto a Bienne.

SwissTXT

20.09.2025, 22:19

I bianconeri sono infatti tornati da Davos a mani vuote dopo il ko per 2-0 contro la capolista ancora imbattuta. A Thuerkauf e compagni sono stati fatali due erroracci nel 1o tempo e i soliti limiti in zona offensiva, come dimostrano i soli 8 gol fatti in 6 partite.

Dopo nemmeno 2' di gioco Dahlstroem ha malamente perso il disco in uscita dal terzo spianando la strada a Zadina, mentre al 16' Van Pottelberghe ha clamorsamente lasciato entrare un disco scagliato dalla difesa da Kessler.

A Bienne l'Ambrì racimola un solo punto

I biancoblù sono infatti stati sconfitti per 3-2 agli shootout.

Un brutto errore di Senn ha permesso ai padroni di casa di aprire le marcature con Rajala al 6' e ai leventinesi ci sono voluti oltre 20' per trovare il pareggio in powerplay grazie a Pestoni, al primo gol stagionale.

Nel finale di secondo periodo Zwerger ha risposto al nuovo vantaggio di Dionicio, con le due squadre che poi non si sono più fatte male rimandando il verdetto all'overtime, poi ai rigori.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Video correlati

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

20.09.2025

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Più video

Altre notizie

Hockey. Sorprendono Rappi e Ajoie

HockeySorprendono Rappi e Ajoie

Hockey. HCAP Women sconfitte dal Berna

HockeyHCAP Women sconfitte dal Berna

National League. Il Lugano festeggia il primo successo con l'Ajoie, Ambrì KO in casa con lo Zurigo

National LeagueIl Lugano festeggia il primo successo con l'Ajoie, Ambrì KO in casa con lo Zurigo