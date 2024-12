Carr KEY

Il Lugano non è riuscito a centrare la seconda vittoria in 24 ore.

SwissTXT Swisstxt

In pista con Nyffeler tra i pali, i sottocenerini sono stati rimontati a Langnau, inchinandosi con il risultato di 4-3. I bianconeri hanno compromesso la vittoria nel terzo periodo e possono rammaricarsi per non aver chiuso la partita nel secondo tempo, dominato dal punto di vista delle conclusioni (20-4) ma chiuso avanti di una sola rete. La squadra di Gianinazzi, in gol con Sekac (che non segnava da 84 giorni), Marco Mueller e Carr, è ora a -5 dal 10o posto occupato dall'Ambrì, prossimo avversario nel derby previsto lunedì.