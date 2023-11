Berna-Lugano freshfocus

Sconfitta amara quella rimediata dal Lugano sulla pista del Berna per 4-2, sinonimo di 0 punti nella due giorni bernese e che ha come conseguenza anche il sorpasso degli Orsi in classifica.

Chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a LaLeggia, i bianconeri hanno visto ribaltarsi la situazione nei successivi 20', con Kahun e Baumgartner andati a segno in meno di 1'. Quest'ultimo ha allungato ulteriormente allo scadere del periodo centrale. I sottocenerini hanno trovato la seconda rete solo a 24» dal termine con Thuerkauf, resa poi vana dal gol a porta vuota di Moser.

