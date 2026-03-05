  1. Clienti privati
Hockey Lugano sconfitto e ora quarto; successo ai rigori per l'Ambrì, non ancora condannato

Swisstxt

5.3.2026 - 22:13

Festeggia Alex Formenton dopo la vittoria ai rigori.
Festeggia Alex Formenton dopo la vittoria ai rigori.
freshfocus

Deciso ad assicurarsi il vantaggio casalingo nei quarti dei playoff, ora il Lugano rischia di non poter più sbagliare. L'Ambrì, dal canto suo, non è ancora matematicamente condannato ai playout, anche se la speranza è appesa a un filo.

SwissTXT

05.03.2026, 22:13

05.03.2026, 23:01

Per il Lugano, il tentativo di staccare lo Zurigo e consolidare la terza posizione è andato a vuoto. Malgrado il 4-1 subito dai Lions, tutto resta nelle mani dei bianconeri, agganciati però dal Ginevra a quota 85 punti.

Subito costretti ad inseguire dopo un errore di Thuerkauf in powerplay, i locali hanno messo in atto un grande forcing, che però prodotto unicamente la rete di Carrick attorno a metà partita. A questa ha risposto la doppietta di Andrighetto, di fatto decisiva.

I leventinesi invece si sono imposti 3-2 ai rigori contro l'Ajoie e si sono così portati a -5 dal Kloten, battuto a Rapperswil.

Alla prima uscita dopo l'addio di DiDomenico, i biancoblù sono andati avanti due volte con Formenton prima e con Bachmann poi, ma in entrambi i casi si sono fatti riprendere dai giurassiani, in rete con Nattinen e Honka.

L'equilibrio non si è spezzato nell'overtime, e così ai rigori lo stesso Formenton e De Luca hanno regalato il punto supplementare alla squadra di Tapola.

