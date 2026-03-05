Deciso ad assicurarsi il vantaggio casalingo nei quarti dei playoff, ora il Lugano rischia di non poter più sbagliare. L'Ambrì, dal canto suo, non è ancora matematicamente condannato ai playout, anche se la speranza è appesa a un filo.
Per il Lugano, il tentativo di staccare lo Zurigo e consolidare la terza posizione è andato a vuoto. Malgrado il 4-1 subito dai Lions, tutto resta nelle mani dei bianconeri, agganciati però dal Ginevra a quota 85 punti.
Subito costretti ad inseguire dopo un errore di Thuerkauf in powerplay, i locali hanno messo in atto un grande forcing, che però prodotto unicamente la rete di Carrick attorno a metà partita. A questa ha risposto la doppietta di Andrighetto, di fatto decisiva.
I leventinesi invece si sono imposti 3-2 ai rigori contro l'Ajoie e si sono così portati a -5 dal Kloten, battuto a Rapperswil.
Alla prima uscita dopo l'addio di DiDomenico, i biancoblù sono andati avanti due volte con Formenton prima e con Bachmann poi, ma in entrambi i casi si sono fatti riprendere dai giurassiani, in rete con Nattinen e Honka.
L'equilibrio non si è spezzato nell'overtime, e così ai rigori lo stesso Formenton e De Luca hanno regalato il punto supplementare alla squadra di Tapola.