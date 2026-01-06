  1. Clienti privati
National League Lugano senza Dahlstroem

Swisstxt

6.1.2026 - 14:49

Allenamento HCL
Allenamento HCL
rsi.ch

Il Lugano torna alla Vaudoise Aréna, dove lo scorso 18 ottobre aveva aperto la sua cavalcata.

SwissTXT

06.01.2026, 14:49

06.01.2026, 16:21

Questa volta però quella contro il Losanna sarà una sfida d'alta classifica. «Quella è stata una partita fondamentale per noi - ha ammesso coach Mitell - da quel momento in poi abbiamo giocato sempre meglio. Il Losanna è un’ottima squadra, ma sappiamo che possiamo batterla e vogliamo farlo».

Per il match di domani (e per quello di giovedì a Ginevra) l'HCL dovrà fare a meno di Dahlstroem, infortunato alla parte bassa del corpo. E' invece tornato a disposizione Perlini.

