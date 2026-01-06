Allenamento HCL rsi.ch

Il Lugano torna alla Vaudoise Aréna, dove lo scorso 18 ottobre aveva aperto la sua cavalcata.

SwissTXT Swisstxt

Questa volta però quella contro il Losanna sarà una sfida d'alta classifica. «Quella è stata una partita fondamentale per noi - ha ammesso coach Mitell - da quel momento in poi abbiamo giocato sempre meglio. Il Losanna è un’ottima squadra, ma sappiamo che possiamo batterla e vogliamo farlo».

Per il match di domani (e per quello di giovedì a Ginevra) l'HCL dovrà fare a meno di Dahlstroem, infortunato alla parte bassa del corpo. E' invece tornato a disposizione Perlini.