Michael Joly KEYSTONE

Come si poteva immaginare, non ci sarà Joly nel Lugano che debutterà venerdì sera alla Cornèr Arena nel nuovo campionato di NL contro il Bienne.

Il canadese osserverà i compagni dalla tribuna come l'altro infortunato Wolf. Hanno invece recuperato Guerra e i quattro ammalati che non erano presenti al derby.

Il ritorno in squadra di Carr e Ruotsalainen dovrebbe far scivolare in quarta linea Arcobello.

Coach Gianinazzi è molto curioso di vedere come andrà l'inizio di stagione e «di scoprire se il powerplay sarà migliorato. Abbiamo lavorato bene, se questo porterà frutti lo vedremo».

